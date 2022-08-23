NASA показало северное сияние на Юпитере

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США опубликовало кадры северного сияния на Юпитере, снятые телескопом Джеймса Уэбба. С помощью фильтров удалось увидеть гигантские штормы, сильные ветры и полярные сияния.

«Честно говоря, мы не ожидали, что это будет так хорошо», — заявил почетный профессор Калифорнийского университета в Беркли, планетарный астроном Имке де Патер.

Два изображения получены с ближней инфракрасной камеры обсерватории (NIRCam), которая оснащена тремя специализированными инфракрасными фильтрами. Большое Красное пятно, знаменитый шторм, настолько большой, что может поглотить Землю. На снимках шторм кажется белым, потому что отражает много солнечного света.

Это изображение подводит научный итог программы, которая изучает динамику и химию Юпитера, его колец и спутниковой системы, считают астрономы. Исследователи уже начали анализировать данные с телескопа, чтобы получить новые научные результаты о самой большой планете Солнечной системы.