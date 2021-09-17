Выращенный в пробирке кофе назвали спасением экологии

Финские ученые научились выращивать кофе в лаборатории из растительных клеток. Альтернативный способ производства этого продукта необходим на фоне растущего спроса и экологических проблем.

Кофе в пробирке получили специалисты Центра технических исследований Финляндии, сообщил журнал Fast Company.

Традиционное производство кофе, по мнению ученых, сопряжено с несколькими проблемами. Методы ведения сельского хозяйства неустойчивы, есть трудности с эксплуатацией и земельными правами. Все это усугубляется растущим спросом и изменением климата.

Вьетнам, например, из-за производства кофе ведет к уменьшению площади лесов, а Колумбия страдает из-за жары.

Исследователи заявили, что ситуация указывает на необходимость развивать альтернативные способы кофейного производства. В лаборатории им удалось культивировать в питательном растворе растительные клетки. Высушенная и обжаренная биомасса стала похожа на кофейную гущу, которая по своему вкусу и запаху не отличалась от обычного кофе. Чтобы получить больше или меньше кофеина или ароматизаторов, достаточно несколько изменить процесс.

Само производство кофе, отметили финские ученые, довольно легко масштабировать. Клетки растений растут свободно, а клетки животных необходимо «прикреплять к поверхностям».

В планах лаборатории — начать сотрудничать с компаниями, которые смогли бы

Лаборатория планирует сотрудничать с компаниями, которые могут перевести новый продукт на коммерческую основу.