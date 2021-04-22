Вторые успешные испытания вертолета Ingenuity прошли на Марсе

Специалисты NASА провели вторые успешные испытания вертолета Ingenuity. Он был доставлен на Марс на борту марсохода Perseverance.

Информация об этом появилась в Twitter космического ведомства США.

«Ingenuity успешно совершил второй полет, сделав снимок с помощью своей черно-белой навигационной камеры. Он также преодолел новые рубежи по высоте полета, продолжительности зависания и боковому полету», — говорится в сообщении.

Ранее в NASА заявляли, что во время этих испытаний вертолет должен подняться на высоту около пяти метров, на некоторое время зависнуть, а затем отлететь в сторону на два метра, вновь зависнуть и выполнить повороты. Таким образом устройство направит в разные стороны свою камеру для цветной съемки.

В четверг стало известно, что марсоход Perseverance сумел впервые получить кислород из атмосферы Марса. Однако руководитель Института космической политики Иван Моисеев не считает это большим научным открытием. По его мнению, эксперимент был сделан на потребу публики.