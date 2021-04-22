Американский марсоход получил кислород из атмосферы. И это всего лишь показуха

Марсоход Perseverance американского космического агентства NASA сумел впервые получить кислород из атмосферы Марса. Руководитель Института космической политики Иван Моисеев не считает это большим научным открытием. Скорее эксперимент был сделан на потребу публики, сказал ученый в беседе с «360».

«Это демонстрационный эксперимент, марсоходу кислород не нужен. Это популяризация. Просто чтобы людям было интересно», — отметил Моисеев.

По его словам, ученые и так знают, как получить кислород на Марсе. Это можно сделать из грунта или из воды.

Perseverance получил кислород благодаря небольшому прибору — Mars Oxygen In-situ Resource Utilization Experiment (MOXIE). Он был установлен на марсоходе.

В NASA заявили, что научное открытие поможет обеспечить в будущем космонавтов воздухом, которое пригоден для дыхания. Также кислород на Марсе может понадобиться для заправки ракет.

Марсоход Perseverance приземлился на Марсе 19 февраля. Кроме добычи кислорода на планете, американские ученые собираются наладить технологию добычи воды.