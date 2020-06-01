    01 июня 2020, 23:08

    Зафиксирована крупнейшая за три года вспышка на Солнце

    Анастасия Кукова

    Американские астрономы заметили на Солнце крупнейшую с осени 2017 года вспышку. Эксперты Обсерватории солнечной динамики отнесли ее к М-классу. Излучение от нее не повлияет на здоровье людей.
    Зафиксирована крупнейшая за три года вспышка на Солнце

    На сайте NASA эксперты предположили, что вспышка может ухудшить качество GPS. Ученые продолжат наблюдение за светилом, чтобы определить на какой стадии 11-летнего цикла оно находится. Для этого обычно требуется 6-11 месяцев.

    Эксперты отслеживают солнечные пятна и активность звезды. Эти ключевые данные помогут определить минимум или максимум переживает Солнце. Расшифровать информацию получится только путем долгих наблюдений.

    Полутеневое затмение Луны россияне смогут увидеть 5 июня. Затмение Венеры — 19 июня. Кольцеобразное (Луна закроет только среднюю часть) затмение Солнца состоится 21 июня, но на территории России будет видео лишь частично.