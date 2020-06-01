Зафиксирована крупнейшая за три года вспышка на Солнце

Американские астрономы заметили на Солнце крупнейшую с осени 2017 года вспышку. Эксперты Обсерватории солнечной динамики отнесли ее к М-классу. Излучение от нее не повлияет на здоровье людей.

На сайте NASA эксперты предположили, что вспышка может ухудшить качество GPS. Ученые продолжат наблюдение за светилом, чтобы определить на какой стадии 11-летнего цикла оно находится. Для этого обычно требуется 6-11 месяцев.

Эксперты отслеживают солнечные пятна и активность звезды. Эти ключевые данные помогут определить минимум или максимум переживает Солнце. Расшифровать информацию получится только путем долгих наблюдений.

Полутеневое затмение Луны россияне смогут увидеть 5 июня. Затмение Венеры — 19 июня. Кольцеобразное (Луна закроет только среднюю часть) затмение Солнца состоится 21 июня, но на территории России будет видео лишь частично.