Затмения Луны, Венеры и Солнца ждут в июне. Последнее россияне не увидят
Луна закроет Венеру 19 июня, сообщил сайт Московского планетария. Наблюдать за явлением можно днем, около полудня.
В самом начале месяца — 5 июня — произойдет полутеневое затмение Луны. Оно достигнет своей максимальной фазы только к вечеру — к 22:25.
Кольцеобразное затмение Солнца будет 21 июня. Насладиться им в России выйдет лишь частично: жители страны смогут наблюдать его частные фазы. В полной мере его будет видно из Азии, Африки и Тихого океана.
Кольцеобразным затмение называют в том случае, когда Луна в фазе новолуния закрывает солнечный диск не полностью, а только его центральную часть. В этот момент вокруг появляется яркое святящееся кольцо.
В 2020 году лунных затмений четыре. Все они полутеневые: сильных изменений на лунном диске человек, скорее всего, не заметит.