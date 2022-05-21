«Вояджер-1» начал присылать на Землю странные данные

Космический зонд «Вояджер-1», находящийся в настоящее время на расстоянии около 23 миллиардов километров от Земли, начал присылать странные данные. Об этом сообщило Gizmodo со ссылкой на данные Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) США.

По словам руководителя проектов «Вояджер-1» и «Вояджер-2» в Лаборатории реактивного движения НАСА в Южной Калифорнии Сюзанны Додд, аппарат начал присылать на Землю не имеющие смысла данные. В настоящее время он является наиболее удаленным от Земли объектом, созданным человеком. Скорость его полета составляет 61 тысячу километров в час.

«Можно сказать, что задачи такого рода на данном этапе миссии — практически норма», — объяснила она.

Додд уточнила, что «Вояджер-1» присылает неверные данные телеметрии. Ученые пытаются выяснить, что произошло и можно ли продолжать использовать аппарат в дальнейшем.

Аппараты «Вояджер» были запущены в 1977 году и их срок службы во много раз превысил ожидаемый.

Ранее сообщалось, что «Вояджер-1» обнаружил плазменные волны — гул межзвездного газа.