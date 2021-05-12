«Вояджер-1» услышал гул плазмы в космосе. Что это значит для Земли

Зонд «Вояджер-1», исследует Солнечную систему с 5 сентября 1977 года. Сейчас он находится в межзвездном пространстве, и хотя запланированный срок его работы давно истек, часть научных приборов продолжает работать. И недавно он обнаружил плазменные волны — гул межзвездного газа.

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт в беседе с «360» отметил, что это, конечно, важное открытие, но не сенсационное. Он объяснил, что от солнца идут волны, но сами по себе они неприятностей не несут. Неприятности возникают от того, что магнитосфера на Земле тоже приходит в неспокойное состояние.

Новое открытие

Зонд «Вояджер-1», который был запущен в космос 40 лет назад, сделал новое открытие. Он смог услышать, как звучит межзвездное пространство. В 2012 году «Вояджер-1» вышел за пределы Солнечной системы. В ходе изучения космического пространства прибор смог зафиксировать гул плазмы. Его интенсивность оказалась выше предполагаемой.

По словам автора исследования Стеллы Окер, этот гул очень слабый, потому что находится в узкой полосе частот. Но его присутствие постоянно и монотонно. Она объяснила, что в межзвездном пространстве влияние солнечного ветра сведено к минимуму. Однако мощные коронарные выбросы Солнца можно слышать в монотонном плазменном шуме.

Солнце постоянно как-то меняется, отметил Эйсмонт. Эти изменения мы видим, главным образом, по короне. То есть те процессы, которые происходят внутри Солнца, происходят постепенно и достигают того, что можно назвать поверхностью, а на самом деле это то, что называют корона, и эти явления приводят к тому, что от Солнца в конечном итоге «убегает» плазма, объяснил Эйсмонт. Плазма — это просто протоны, но сильно ускоренные. То есть с солнца идут волны плазмы. Как заметил собеседник «360», это довольно быстрое движение: может быть 500 километров в секунду или даже больше.

И вот когда эти волны распространяются дальше от Солнца, то они могут достичь Земли, и в таком случае мы это замечаем. Но на самом деле, сказать, что это несет такую большую опасность нельзя, потому что нас защищает магнитное поле Земли, отметил специалист.

Однако неприятности могут быть для космонавтов, которые находятся на орбите.

Это для них некая такая повышенная доза радиации. Слава Богу, это не длится долго Натан Эйсмонт Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН

Неприятности возможны еще и для систем, которые используются на Земле. Систем, связанных главным образом с передачей энергии, заметил Эйсмонт. Линии электропередач подвержены воздействию этих волн. И иногда это приводит к серьезным неприятностям. Блэкауты, которые были в Канаде, в США, в Швеции, то есть полное вырубание электричества, были вызваны вот такой активностью Солнца, заметил специалист.

«Волновые возмущения» хоть и отражаются магнитным полем, но не в полной мере, отметил собеседник «360». Он объяснил, что у Солнца есть периоды спокойного состояния, когда такого рода бури случаются редко. Предыдущий период был как раз такой, предыдущий период — это примерно одиннадцатилетний цикл Солнца. Он был на пике довольно низкий, даже можно сказать, рекордно низкий, заметил Эйсмонт.

Сейчас, вроде как, Солнце проснулось, то есть цикл на самом деле вышел на тот уровень, когда довольно часто эти бури случаются на Солнце Натан Эйсмонт Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН

Он отметил, что просто появляются пятна на Солнце. Они и означают вот эти бури, объяснил Эйсмонт. Сейчас, по его словам, мы перешли в тот период, когда активность звезды более высокая, это приводит еще к таким явлением, которые можно заметить главным образом, если мы эксплуатируем спутники на низкой околоземной орбите.

В этом случае атмосфера Земли слегка раздувается и эти спутники попадают в состояние, когда плотность верхней атмосферы увеличивается и они сильнее тормозятся, заметил специалист. Время жизни таких спутников сокращается, причем значительно, может в два раза уменьшиться.

При таких воздействиях солнечных явлений на Землю, появляются проблемы с радиосвязью: помехи и все прочее, объяснил Эйсмонт. Но поскольку сейчас эти диапазоны не используются, это может быть и не так страшно, добавил он.

В 2018 году космический зонд «Вояджер-2» вошел в межзвездную среду после более чем 40 лет пребывания в космосе. Об этом сообщили в NASA. Таким образом, он стал вторым в истории аппаратом, оказавшимся за пределами гелиосферы — после своего близнеца «Вояджера-1». Создатели зонда не рассчитывали на столь долгую экспедицию — утверждалось, что аппарат проведет в космосе не более пяти лет. «360» поговорил с научным руководителем миссии «Вояджер-2», профессором Эдвардом Стоуном и выяснил, что произойдет дальше и сможет ли зонд покинуть Солнечную систему.