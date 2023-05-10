Наука 10 мая 2023, 04:40 Военные США протестируют «омолаживающую таблетку» SOCOM заявило о скором начале испытания уничтожающего причины старения лекарства Pxhere

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Командование специальных операций США (SOCOM) заявило о скором начале испытания «омолаживающей таблетки». Препарат способен остановить дегенеративные эффекты старения, сообщило РИА ФАН со ссылкой на западные СМИ.

Использование препарата позволит повысить боеготовность и характеристики солдат США. Представитель SOCOM Тим Хокинс отметил, что уже завершены доклинические исследования безопасности и дозирования.

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Главная задача «омолаживающей таблетки» заключается в уничтожении самих причин старения. Американское правительство уже потратило на разработку лекарства 2,8 миллиона долларов.

Врач-кардиолог, геронтолог Юрий Конев ранее говорил, что таблеток, замедляющих старение, как таковых не существует. Он отмечал, что выпуск препаратов от старости выгоден только для производителей. Ряд лекарств способны только замедлить развитие некоторых когнитивных нарушений. Современные ученые не пришли к однозначному мнению, почему начинается старение, отметил Конев. По его словам, в этом вопросе выдвинуто около 300 теорий. Поэтому замедлить процесс или обратить его никто не может.