Здоровье 01 февраля 2023, 13:26 Геронтолог Юрий Конев объяснил, почему не существует таблеток от старости

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Таблеток, замедляющих старение, как таковых не существует. Об этом «Общественной службе новостей» рассказал врач-кардиолог, геронтолог Юрий Конев.

По его словам, выпуск препаратов от старости выгоден только для производителей. Как добавило ИА Nation News, некоторые лекарства способны только замедлить развитие некоторых когнитивных нарушений.

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«Воздействовать на сам процесс они не могут», — сказал Юрий Конев.

Врач добавил, что современные ученые так и не пришли к однозначному мнению, почему начинается старение: выдвинуто около 300 теорий. Поэтому никто не может замедлить процесс или обратить его.