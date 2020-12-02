Внезапный взрыв Солнца назвали маловероятным

Катастрофа на Солнце вероятна из-за внешнего воздействия — например, взрыва соседней звезды. Ученые постоянно следят за поведением светила и заявили, что шансов на подобный исход мало.

Директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович оценил в беседе с РИА «Новости» вероятность солнечного взрыва.

«Крайне маловероятно. Поведение Солнца как термоядерного реактора просчитывается и проверяется», — заметил он.

Ученый пояснил, что взрыв соседней звезды мог бы оказать катастрофическое внешнее воздействие на наше светило. Однако Солнечная система находится в «тихом месте», и образование сверхновых в ее окрестностях крайне редко.

«Ближайшие к нам звезды, которые теоретически могут взорваться, находятся в десятках световых лет», — сказал академик. Он пояснил, что речь идет о голубых гигантах. Сейчас все они находятся в стадии, которой далеко до взрывов.

Другой механизм воздействия на Солнце, по словам Петруковича, представить весьма непросто. Любые другие прогнозы, по его словам, не будут основаны на научном знании.

«Например, можно предположить, что появятся злобные инопланетяне и покорят нас. Мы знаем огромное количество вариантов, когда звезды взрываются, но это не наш случай», — заключил ученый.