Вертолет Ingenuity успешно провел четвертый полет на Марсе
Четвертый испытательный полет вертолета Ingenuity успешно завершился на Марсе. Летательному аппарату удалось сделать больше фотографий, чем раньше. Об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
В управлении отметили, что вертолету удалось пролететь большее расстояние и сделать это быстрее, чем когда-либо раньше. Также Ingenuity смог сделать больше кадров по сравнению с предыдущими полетами.
«Наш Ingenuity получил новую миссию! После четвертого и пятого полетов он приступит к новому этапу операций, изучая, как воздушная разведка и другие функции могут принести пользу будущим исследованиям», — написала пресс-служба NASA в Twitter.
Ранее космическое агентство сообщало, что вертолет не смог взлететь во время четвертого испытательного полета. Предполагалось, что 29 апреля Ingenuity поднимется на высоту около пяти метров и отлетит в южном направлении на 133 метра. Этого не произошло по техническим причинам, поэтому полет отложили на 30 апреля.
При этом во время предыдущего запуска вертолету удалось развить рекордную скорость в семь километров в час. Преодоленная дистанция в 50 метров также стала рекордной.