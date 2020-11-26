Вакцину от COVID-19 начнут производить в технополисе «Москва»

Особая экономическая зона «Технополис „Москва“» станет местом производства вакцин от COVID-19. Работать на специально созданной площадке станет завод компании «Р-Фарм».

Открытие предприятия запланировано на январь, сообщил официальный портал мэра и правительства Москвы.

«Возможности особой экономической зоны позволили в минимальные сроки подготовить площадку для производства препарата „Спутник V“, разработанного Центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи», — пояснил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Дополнительную площадку сделали за месяц, работая круглосуточно. Производство займет порядка 20 тысяч квадратных метров. Благодаря ему появятся около 400 новых рабочих мест. Все необходимые мероприятия практически завершены.

«Скоро производитель приступит к оснащению площадки оборудованием, и уже в ближайшее время вакцина будет производиться в Москве», — подчеркнул Ефимов.

Сейчас уже возведен каркас наружных стен, выполнены антикоррозийная обработка, огнезащита металлоконструкций и прочие работы. На завершающем этапе строительства находится хладоцентр, который будет охлаждать производство и инженерные системы. В рекордно короткие сроки возведена котельная.

Площадку строят с опережением графика, поэтому специалисты и надеются на ее запуск в начале нового года.

Вакцина «Спутник V» от НИЦ имени Гамалеи стала первым зарегистрированным препаратом для профилактики COVID-19. Еще один — «ЭпиВакКорона» — зарегистрировал центр «Вектор». Регионы уже получили его для клинических испытаний.