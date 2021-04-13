В Роспотребнадзоре уточнили сроки создания вакцины от СОVID-мутаций

На создание вакцины против новых штаммов коронавируса уйдет не более двух месяцев. Столько времени потребуется, даже если речь идет о принципиально новом препарате.

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора и член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал в эфире телеканала «Россия-24», что главное уже сделано.

«Не более двух месяцев на это потребуется. <…> Главное было создать платформу, отработать технологии, масштабировать производство», — пояснил он.

Необходимые «внутри вакцины» изменения Горелов сравнил со сборкой Lego или игрой в трансформеров.

«Меняя составляющие, мы будем иметь один ключевой результат. А именно способность препарата защищать от новой коронавирусной инфекции», — подчеркнул ученый.

По его словам, все существующие в мире вакцины могут противодействовать возникающим мутациям SARS-CoV-2. Эффективность российских Горелов отметил особо.

«Но если принципиально изменять штаммовый состав, то главное, что создана платформа для вакцины», — сказал он, заметив, что действовать специалисты будут по принципу работы с вирусом гриппа.

Ранее Роспотребнадзор предупредил о распространении «британского» и «южноафриканского» штаммов вируса среди детей.