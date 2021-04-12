Новые штаммы коронавируса — «британский» и «южноафриканский» — стали распространяться среди детей. С таким предупреждением выступил замдиректора по научной работе Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

В эфире телеканала «Россия-24» Горелов отметил, что россиянам с детьми нужно учитывать этот факт при планировании отпуска, особенно кратковременных поездок в теплые страны и к морю для оздоровления. «Здесь риск и польза несопоставимы», — подчеркнул специалист. Его слова привел «Интерфакс».

Больше всего штаммов коронавируса завезено в Россию из Турции, заявила на прошлой неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она уточнила, что за небольшой период в Турции заболеваемость ковидом выросла в три-четыре раза. Турция, как напомнила Попова, — это страна, откуда в Россию прилетает максимальное количество людей.

Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня. На условиях взаимности между Москвой и Стамбулом сохранят два регулярных рейса в неделю. Также останутся вывозные рейсы для туристов, которые сейчас находятся на отдыхе.

Свыше полумиллиона россиян забронировали путевки в Турцию на срок с 15 апреля по 31 мая. Семьи с детьми составляют 40% среди общего числа туристов. Общая стоимость забронированных туров перевалила за 32 миллиарда рублей.