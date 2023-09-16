16 сентября 2023, 04:11
Ураган в Ливии сравнили с бомбардировкой Хиросимы
Ученый Мухаметов: мощность ураганов в Ливии сравнима с взрывом атомной бомбы
Мощность шторма «Даниэль», обрушившегося на Ливию, можно сравнить с взрывом сброшенной на Хиросиму атомной бомбы. Об этом рассказал РИА «Новости» Сергей Мухаметов, профессор географического факультета МГУ имени Ломоносова.
«Мощность у тропических ураганов такова, что каждые 20 секунд в нем взрывается бомба, сброшенная на Хиросиму. Шторм „Даниэль“ уникален тем, что при выходе на сушу он практически не ослаб, потому что Средиземное море в этом году перегрето еще с того времени, когда весь юг Европы страдал от жары», — объяснил Мухаметов.
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Профессор добавил, что тропический ураган содержит в 200 раз больше энергии, чем вырабатывают все электростанции мира.
Циклон «Даниэль» обрушился на Ливию в воскресенье, 10 сентября. В результате непогоды многие жилые дома, больницы и другие здания оказались затоплены.
Число жертв наводнения в Ливии превысило 11 тысяч человек. Пропавшими без вести считаются около 20 тысяч человек, сообщили в Красном Полумесяце.
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