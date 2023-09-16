Наука 16 сентября 2023, 04:11 Ураган в Ливии сравнили с бомбардировкой Хиросимы Ученый Мухаметов: мощность ураганов в Ливии сравнима с взрывом атомной бомбы Unsplash

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Мощность шторма «Даниэль», обрушившегося на Ливию, можно сравнить с взрывом сброшенной на Хиросиму атомной бомбы. Об этом рассказал РИА «Новости» Сергей Мухаметов, профессор географического факультета МГУ имени Ломоносова.

«Мощность у тропических ураганов такова, что каждые 20 секунд в нем взрывается бомба, сброшенная на Хиросиму. Шторм „Даниэль“ уникален тем, что при выходе на сушу он практически не ослаб, потому что Средиземное море в этом году перегрето еще с того времени, когда весь юг Европы страдал от жары», — объяснил Мухаметов.

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Профессор добавил, что тропический ураган содержит в 200 раз больше энергии, чем вырабатывают все электростанции мира.

Циклон «Даниэль» обрушился на Ливию в воскресенье, 10 сентября. В результате непогоды многие жилые дома, больницы и другие здания оказались затоплены.

Число жертв наводнения в Ливии превысило 11 тысяч человек. Пропавшими без вести считаются около 20 тысяч человек, сообщили в Красном Полумесяце.