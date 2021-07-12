Ученый заявил о неопределенности в вопросе происхождения коронавируса

Большинство ученых считают, что коронавирус имеет естественное происхождение, однако четкой определенности пока нет. Об этом заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии НГУ, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов заявил РИА «Новости».

Ученый отметил, что существуют две основные гипотезы относительно происхождения коронавируса — что это штамм или утечка из лаборатории. Однако большинство специалистов, по словам Нетесова, склоняются к версии, что вирус не был создан искусственно.

«Большинство ученых — специалистов, а не диванных вирусологов и не бабок на базаре — считают, что это естественное происхождение», — сказал Нетесов.

Нужно изучить саму эпидемию и как она начиналась, подчеркнул вирусолог. Также необходимо исследовать тысячи природных штаммов от животных и штаммов от людей. Поиск исходных вариантов вируса продолжается.

«Пока четкой определенности нет — искусственное это или естественное происхождение», — констатировал ученый.

Ранее Нетесов объяснил, почему некоторые люди могут болеть ковидом бессимптомно или переносить болезнь относительно легко.