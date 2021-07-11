Стало известно, почему люди могут болеть ковидом бессимптомно

Некоторые люди могут болеть ковидом бессимптомно и переносить болезнь относительно легко из-за особенностей иммунитета, сообщил РИА Новости доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

По словам ученого, эти особенности пока четко не определены. Такие люди, по его словам, являются главными распространителями инфекции, потому что некоторые из них не носят масок, но активно заражают окружающих.

«Насчет того, чтобы пройти без маски в „красной зоне“ и не заболеть, — это дикое везение. Но такое везение бывает не на каждый такой случай в жизни. Это первое. Второе. Да, есть пока четко не выясненные особенности иммунитета у отдельных людей, из-за которых человек болеет легко или практически бессимптомно», — сказал он в беседе с РИА «Новости».

Нетесов добавил, что один из самых известных случаев с «суперраспространителем» произошел в прошлом году в США. В хор одного из городов недалеко от Вашингтона пришел такой бессимптомный носитель коронавируса. Люди пели вместе два часа, а через пять дней заболели все 50 человек.

По мнению британских ученых, опасность для распространения коронавируса сейчас также может представлять чемпионат Европы по футболу. Все дело в футбольных болельщиках, которые бурно празднуют победы своих любимых команд, игнорируют маски и забывают о предосторожности.