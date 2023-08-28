Эксклюзив 28 августа 2023, 12:06 Ученый объяснил, зачем измеряли температуру почвы на Луне Ученый Моисеев: данные о температуре на Луне нужны для строительства баз NASA

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Индийский аппарат передал первые данные с Луны, почва которой оказалась горячей. Эти сведения нужны для строительства в будущем там базы, сообщил «360» руководитель института космической политики, научный руководитель Московского космического клуба Иван Моисеев.

«Температура на Луне резко меняется. От -200 градусов ночью до свыше температуры кипения вод, то есть до более +200 градусов днем. Индийский аппарат изучал не совсем температуру поверхности. Он изучал, как меняется температура от глубины. Получились интересные данные: утром там они чуть ли не комнатные», — пояснил эксперт.

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Полученные цифры будут очень важны для будущих строителей лунных баз. Им важно знать, какая температура у того грунта, который они будут перерабатывать. Мосеев отметил, что аппарат из Индии сделал первое в истории измерение на Луне напрямую.

«Лунный день — это две наши недели. Индийские ученые будут работать в течение него и смотреть, как все меняется в зависимости от положения Солнца у горизонта», — добавил он.

Для исследований у представителей Индии есть большой комплект научных приборов. Он традиционно связан с изучением самого грунта. Специалисты дистанционно смогут изучить химический состав Луны. Там сейчас находятся два аппарата: один — основной модуль, другой — луноход. Последний тоже передвигается по лунной поверхности. Он смотрит грунт уже немного в отдалении, пояснил Моисеев.

«В 2040-е годы база уже будет, примерно в 2035 году. Она будет посещаемой, в ней будет экипаж, месяца через три его сменят Где-то к 2050-м годам начнется промышленное освоение Луны — добыча тех материалов, которые нужны», — отметил он.

Ранее стало известно, что индийский луноход «Прагьян» передал на Землю первые данные с поверхности Луны. Температура почвы там оказалась около +70 градусов.