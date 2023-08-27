Наука 27 августа 2023, 23:48 Индийский луноход передал первые данные со спутника Земли ISRO: индийский аппарат «Прагьян» передал на Землю данные с Луны unsplash.com

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Индийский луноход «Прагьян» передал первые данные с поверхности спутника Земли. Почва на Луне оказалась горячей, сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO) в соцсети X (бывшая Twitter).

Аппарат измерил температуру верхнего слоя спутника голубой планеты вокруг полюса. Раньше предполагалось, что температура почвы составляет от +20 до +30 градусов. Оказалось, что она достигает +70 градусов.

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«Это на удивление выше, чем мы ожидали», — заявил сотрудник ISRO Би Дарукеша.

В пятницу, 25 августа, стало известно, что индийский луноход преодолел на спутнике Земли восемь метров. Для проведения научных исследований специалисты активировали спектрометр APXS и спектроскоп LBIS.

«Прагьян» был доставлен на Луну автоматической станцией «Чандраян-3». Посадочный модуль успешно прилунился 23 августа.