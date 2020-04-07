Ученые выяснили, как человек выбирает пищу

Португальские и американские ученые провели исследование, в результате которого выяснилось, что не только мозг решает, подходит ли предложенная еда организму. В принятии решения участвуют еще кишечник и печень.

Результаты их работы были опубликованы в журнале Neuron. Ранее считалось, что в тот момент, когда еда попадает в рот, мозг решает подходит ли продукт организму и следует ли употреблять его в будущем. Однако, изучая пищевое поведение мывшей, ученые выяснили, что мозг подключается к выбору значительно позже. Он получает сигналы от постпищеварительных процессов, происходящих в кишечнике.

«Рот является первым контрольным пунктом, где принимается решение о том, следует принимать или отклонять пищу. Оказавшись внутри, пища распадается на питательные вещества, и начинается постпищеварительная фаза. На этом этапе наступает очередь пищеварительной системы „попробовать“ пищу и поговорить с мозгом», — цитирует РИА «Новости» слова руководителя исследования и главы отделения нейропсихиатрии Центра Шампалимо в Лиссабоне Альбино Оливейра-Майя.

Исследователи решили выяснить, могут ли постпищеварительные сигналы провоцировать животное на поиски определенного вида продуктов. Для этого они впрыскивали пищу непосредственно в живот грызунов.

«В эксперименте мы сделали два рычага: один запускал инъекцию высококалорийной пищи, а другой — низкокалорийной. Мы позволили животным свободно выбирать между двумя рычагами и наблюдали», — объяснила одна из исследователей Ана Фернандес.

Вскоре мыши начали использовать только тот механизм, который впрыскивал высококалорийную пищу.

Альбино Оливейра-Майя сообщил, что группа ученых решила выяснить природу физиологического механизма возникновения постпищеварительных сигналов в мозге. Они пришли к выводу, что за этот процесс отвечает блуждающий нерв, обеспечивающий двунаправленные связи между мозгов и внутренними органами.

Помимо этого, исследователи выяснили, что у мышей за этот процесс отвечает еще одна ветвь блуждающего нерва, связанного с печенью. Когда ученые перерезали этот нерв, животные утратили способность «угадывать» уровень питательной ценности продуктов.

Американские ученые выяснили, что если не отдавать предпочтение продуктам с низким содержанием углеводов, старение мозга может начаться уже в 47 лет.