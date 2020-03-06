Углеводы назвали причиной старения мозга

Американские ученые провели исследование и выяснили, что старение мозга может начаться уже в 47 лет. Чтобы отсрочить этот процесс стоит пересмотреть свое питание. Предпочтение лучше отдавать продуктам с низким содержанием углеводов.

Исследования старения мозга проводили сотрудники Университета штата Нью-Йорк в Стоуни-Брук. В их эксперименте участвовало порядка тысячи человек от 18 до 88 лет. За состоянием мозга людей следили с помощью МРТ. Участники прошли обследования, которые показали, что с возрастом связь между нейронами в мозге ухудшается. Старение мозга может начаться в 47 лет и достигнуть своей наивысшей точки к 60 годам.

«Когда человек стареет, его мозг теряет способность эффективно обрабатывать поступающую в организм глюкозу. Из-за этого нейроны медленно голодают, а сети взаимодействия отделов мозга дестабилизируются», — пояснила нейробиолог Лиллиан Мухика-Пароди.

Ученые разделили людей на две группы по диетам, пишет журнал PNAS. Одним участникам теста предлагали блюда с низким содержанием калорий, а другим — обычные. То есть первые ели мясо или рыбу без картошки, которую заменяли листьями салата, и так далее.

Как выяснилось, при низкокалорийной диете отделы мозга лучше взаимодействовали и повышали общую когнитивную активность. Положительный эффект увидели даже у тех, кому еще не исполнилось 50 лет.

Помочь сохранить когнитивные способности могут и другие способы. Например, стоит поддерживать физическую активность, работать по дому или просто почаще гулять.