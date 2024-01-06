06 января 2024, 02:50
Ученые выяснили, что слуховые аппараты могут снизить риск смерти
The Lancet: слуховые аппараты могут снизить риск смерти от любых причин на 18%
Постоянное использование слухового аппарата помогает снизить риск смерти на 18%. Такие выводы сделали ученые из США, сообщил научный журнал The Lancet.
Американские исследователи проанализировали данные почти 10 тысяч человек, которые участвовали в обследовании состояния здоровья с 1999 по 2012 годы. При этом проблемы со слухом были у двух тысяч участников исследования.
Реклама
В результате выяснилось, что те, кто постоянно носил слуховые аппараты, имели на 18% меньший риск смерти от всех причин, чем те, у кого их не было. В то же время нерегулярное использование слуховых аппаратов аналогичного эффекта не дало.
Также ученые пришли к выводу, что слуховые аппараты значительно улучшают коммуникацию, что влияет на социальную активность и психологическое состояние человека. Кроме того, они могут стимулировать мозг, тем самым положительно влияя на когнитивные функции.
Японские ученые ранее выяснили, что углеводы и жиры влияют на продолжительность жизни. При дисбалансе этих веществ сокращаются шансы на долголетие.
Реклама
Реклама