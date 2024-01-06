Наука 06 января 2024, 02:50 Ученые выяснили, что слуховые аппараты могут снизить риск смерти The Lancet: слуховые аппараты могут снизить риск смерти от любых причин на 18% Unsplash

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Постоянное использование слухового аппарата помогает снизить риск смерти на 18%. Такие выводы сделали ученые из США, сообщил научный журнал The Lancet.

Американские исследователи проанализировали данные почти 10 тысяч человек, которые участвовали в обследовании состояния здоровья с 1999 по 2012 годы. При этом проблемы со слухом были у двух тысяч участников исследования.

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В результате выяснилось, что те, кто постоянно носил слуховые аппараты, имели на 18% меньший риск смерти от всех причин, чем те, у кого их не было. В то же время нерегулярное использование слуховых аппаратов аналогичного эффекта не дало.

Также ученые пришли к выводу, что слуховые аппараты значительно улучшают коммуникацию, что влияет на социальную активность и психологическое состояние человека. Кроме того, они могут стимулировать мозг, тем самым положительно влияя на когнитивные функции.

Японские ученые ранее выяснили, что углеводы и жиры влияют на продолжительность жизни. При дисбалансе этих веществ сокращаются шансы на долголетие.