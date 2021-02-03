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    03 февраля 2021, 17:18

    Ученые выяснили, что лунная пыль смертельно опасна для человека

    Полина Петрова

    Ученые выяснили, что лунная пыль смертельно опасна для человеческого организма. Вещества в ее составе могут спровоцировать развитие онкологического заболевания, написал Planet Today.
    Ученые выяснили, что лунная пыль смертельно опасна для человека

    В рамках нескольких миссий космический корабль «Аполлон» смог доставить на Землю пыль, собранную с поверхности спутника нашей планеты. Специалисты провели исследования и установили, что лунный порошок вступает в негативную реакцию с клетками человеческого организма, рассказал сайт «Политика сегодня».

    Уточняется, что минералы создают гидроксильные радикалы. Именно они способны вызвать появление рака. В ходе эксперимента ученые изучили воздействие лунной пыли на ткани грызунов и людей. Примерно 90% клеток испытуемых были уничтожены.

    Ранее «360» сообщил, что в будущем Министерство обороны США может обеспечивать защиту баз NASA на Луне и операций частных компаний по добыче полезных ископаемых на ее поверхности. По информации зарубежных СМИ, расширение взаимодействия американского минобороны и NASA связано с необходимостью противодействовать «вызовам, которые бросают Соединенным Штатам Россия и Китай».