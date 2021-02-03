Ученые выяснили, что лунная пыль смертельно опасна для человека

В рамках нескольких миссий космический корабль «Аполлон» смог доставить на Землю пыль, собранную с поверхности спутника нашей планеты. Специалисты провели исследования и установили, что лунный порошок вступает в негативную реакцию с клетками человеческого организма, рассказал сайт «Политика сегодня».

Уточняется, что минералы создают гидроксильные радикалы. Именно они способны вызвать появление рака. В ходе эксперимента ученые изучили воздействие лунной пыли на ткани грызунов и людей. Примерно 90% клеток испытуемых были уничтожены.

Ранее «360» сообщил, что в будущем Министерство обороны США может обеспечивать защиту баз NASA на Луне и операций частных компаний по добыче полезных ископаемых на ее поверхности. По информации зарубежных СМИ, расширение взаимодействия американского минобороны и NASA связано с необходимостью противодействовать «вызовам, которые бросают Соединенным Штатам Россия и Китай».