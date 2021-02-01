WSJ: Пентагон в будущем намерен обеспечивать защиту баз NASA на Луне

В будущем Министерство обороны США может обеспечивать защиту баз NASA на Луне и операций частных компаний по добыче полезных ископаемых на ее поверхности.

Об этом сообщила газета The Wall Street Journal, ссылаясь на осведомленные источники в правительстве и в космической отрасли.

По информации источников газеты, со временем «взаимодействие гражданских ведомств с военными, как ожидается, будет распространено на защиту планируемых к созданию баз NASA на лунной поверхности, а также американских коммерческих операций, которые могут включать получение воды или полезных ископаемых» на главном спутнике Земли.

Расширение взаимодействия американского минобороны и NASA связано с необходимостью противодействовать «вызовам, которые бросают Соединенным Штатам Россия и Китай», отметила газета.

Как утверждается в материале издания, Пентагон намерен использовать опыт частных компаний, который был накоплен в ходе реализации гражданских космических программ. Это планируется для того, «чтобы укрепить доминирующие позиции в космосе, который может превратиться в арену боевых действий».

Ученые Института космических исследований РАН создали прототип прибора, с помощью которого можно будет искать полезные ископаемые на Луне и Марсе. Его планируют установить на тяжелый «Луноход-Геолог». Это устройство может точно определить элементный состав вещества на глубине до метра.