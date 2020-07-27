Ученые уточнили возраст Вселенной

Ученые из США и Великобритании уточнили значение постоянной Хаббла. Ее используют в расчете возраста Вселенной. Для этого они использовали принципиально новый метод вычислений.

Их работа опубликована в журнале Astronomical Journal. Сегодня для расчета времени Большого взрыва, породившего Вселенную, ученые используют компьютерное моделирование. Оно основывается на удаленности старейших звезд, поведении галактик и скорости расширения Вселенной.

Один из основных параметров расчета — это постоянная Хаббла (скорость расширения Вселенной —прим. ред.), названая в честь ученого Эдвина Хаббла, впервые рассчитавшего скорость расширения Вселенной в 1929 году.

Американские и британские физики использовали новый метод, который не зависит от коэффициента Хаббла. Вместе этого они использовали эмпирические наблюдения зависимости Талли-Фишера. Они связывают массу или светимость спиральной галактики со скоростью ее вращения.

Зная точные расстояния до 50 галактик физики определили удаленность еще 95. Они также смогли рассчитать точные значения коридора отношений Талли-Фишера. Благодаря уточненным массам и скоростям вращений галактик они смогли математическим путем получить возраст и скорость расширения Вселенной.

Согласно выводам ученых, постоянная Хаббла составляет 75,1 ±2,3 километра в секунду на мегапарсек, а возраст Вселенной исчисляется около 12,6 миллиардов лет.

Ранее ученые смогли ответить на вопрос, что появилось во Вселенной первым. Это оказались органические молекулы.