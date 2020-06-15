Ученые ответили на главный вопрос: что появилось во Вселенной первым

Сложные органические молекулы, служащие основными «кирпичиками» белковой жизни, образуются задолго до того, как в холодных облаках газа и пыли формируются первые звезды. Это открытие противоречит прошлым теориям, которые считали наличие протозвезд необходимым условием для запуска синтеза.

Специалисты изучали беззвездные ядра в молекулярном облаке Тельца, которое находится на расстоянии 440 световых лет от Земли. Позже именно из них могут появиться звезды наподобие нашего Солнца.

Всего ученые изучили 31 объект. Они выяснили, что в каждом присутствует метанол, а в 70% — более сложное соединение ацетальдегид. Исходя из этого, специалисты пришли к выводу, что сначала в облаках рождаются органические молекулы, а затем, сотни или тысячи лет спустя — звезды.

Эти результаты ставят под сомнение прошлые теории, указывая на то, что в основе процесса могут лежать другие механизмы.