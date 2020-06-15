    15 июня 2020, 15:51

    Ученые ответили на главный вопрос: что появилось во Вселенной первым

    Анастасия Кременчугская

    Астрономы из Университета Аризоны заявили, что после Большого Взрыва во Вселенной первыми появились органические молекулы («кирпичики» белковой жизни), а после — звезды. Об этом сообщил сайт «Мир 24» со ссылкой на зарубежное издание.

    Сложные органические молекулы, служащие основными «кирпичиками» белковой жизни, образуются задолго до того, как в холодных облаках газа и пыли формируются первые звезды. Это открытие противоречит прошлым теориям, которые считали наличие протозвезд необходимым условием для запуска синтеза.

    Специалисты изучали беззвездные ядра в молекулярном облаке Тельца, которое находится на расстоянии 440 световых лет от Земли. Позже именно из них могут появиться звезды наподобие нашего Солнца.

    Всего ученые изучили 31 объект. Они выяснили, что в каждом присутствует метанол, а в 70% — более сложное соединение ацетальдегид. Исходя из этого, специалисты пришли к выводу, что сначала в облаках рождаются органические молекулы, а затем, сотни или тысячи лет спустя — звезды.

    Эти результаты ставят под сомнение прошлые теории, указывая на то, что в основе процесса могут лежать другие механизмы.