Ученые успешно испытали ракетный двигатель с вращающимися взрывами
Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале Combustion and Flame, ученым впервые удалось осуществить безопасную и эффективную детонацию водорода и кислорода в ракетном двигателе с вращающейся детонацией.
Во время нее взрывные волны постоянно вращались со скоростью в пять раз быстрее скорости звука из-за постоянной подпитки топливом. Такой принцип делает ракетные двигатели более эффективными — расход топлива меньше, но вырабатывается больше энергии. Все это может уменьшить массу ракеты и сделать ее дешевле.
Технологию вращающихся взрывов разработали еще 60 лет назад. В феврале этого года ученые из Вашингтонского университета решили попробовать испытать этот механизм, хоть до этого никому не удавалось успешно его протестировать из-за сложности расчетов топливного расхода. Именно его удалось осуществить исследователям из Флориды.
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