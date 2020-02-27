Ученые связали употребление молока с повышенным риском рака груди

Частое употребление молока приводит к увеличению риска развития рака молочной железы. К такому выводу пришли ученые из калифорнийского Университета здоровья Лома Линда, в течение восьми лет обследовавшие 53 тысячи здоровых женщин.

Посвященную исследованию статью они опубликовали на портале MedicalXpress. Участницы эксперимента заполняли пищевые опросники, в которых перечисляли и другие факторы. Помимо употребления молока они сообщали о частоте приема алкоголя, приеме гормональных препаратов и других лекарств.

Один из авторов статьи доктор философии Гарри Фрейзер считает, что исследование дало достаточно убедительные доказательства того, что молоко тесно связано с раком груди у женщин. По его мнению, треть или даже четверть стакана молока, принимаемая ежедневно, повышает риске рака молочной железы на 30%.

«При употреблении до одной чашки в день связанный с этим риск возрастает до 50%, а у тех, кто пил две-три чашки в день, риск повышался до 70–80%», — уточнил ученый.

По мнению исследователей, развитию опухолей способствуют содержащиеся в молоке гормоны.

Китайские ученые заявили, что зеленый чай блокирует рост опухолей и снижает риск их появления.