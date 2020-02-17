Ученые из Китая выяснили, что зеленый чай может остановить рак молочной железы

Специалисты провели 16 исследований, которые показали влияние растительных ингредиентов на развитие онкологии. Результаты показали, что частое употребление зеленого чая способствует снижению риска рака груди.

По мнению ученых, антиоксидант в напитке защищает клетки и блокирует фермент, способствующий росту опухоли.

Исследовали подчеркнули, что лишний раз пользу зеленого чая подтверждает статистика: наиболее низкий уровень заболеваемости раком молочной железы наблюдается в Азии. Они обратили внимание на то, что азиатские женщины пьют до десяти чашек зеленого чая в день.

Однако специалисты добавили, что зеленый чай может и навредить. В нем содержится много кофеина, вредного при хронических заболеваниях.