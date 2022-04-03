Ученые создали заменяющие человеческие ткани биочернила

Биочернила, которые могут заменить человеческие ткани, создали американские ученые из Иллинойского университета в Чикаго. Результаты их работы размещены в журнале Advanced Materials.

Биочернила созданы из живых клеток и плотного микрогеля, который по текстуре напоминает хлопья. Сама технология представляет собой печать биочернил.

Благодаря этой разработки медики получат возможность создавать богатые клетками биоконструкции, они буду способны изменять форму и самовосстанавливаться.

Созданные структуры могут имитировать естественные процессы жизнедеятельности тканей и клеток. Фрагменты, которые будут напечатаны из биочернил, возможно срастить между собой, отмечено в материале. Это будет возможно сделать с помощью ультрафиолетового излучения.

Разработка, как надеются исследователи, позволит врачам получать более точные данные в области морфогенеза тканей — например, кожи. Эту технологию, как уверены ее разработчики, как можно скорее стоит внедрить в существующую клиническую практику.

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