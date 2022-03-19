Амбициозные ученые из Самарского университета имени Королева приступили к разработке 3D-принтера, который космонавты смогут использовать прямо на орбите для печати индивидуальной еды. «360» попытался разобраться в целесообразности этой истории.

Желание разнообразить меню

Ученые, затеявшие разработку принтера, видят в нем роль будущего «космического повара». Приспособленный к условиям отсутствия гравитации прибор позволит космонавтам по заложенным рецептам готовить себе блюда, способные не только насытить их, но и порадовать эстетически.

В настоящее время космонавты питаются в основном едой из тюбиков. Ученые попытались пойти дальше и создать компактный многофункциональный прибор, способный автоматически смешивать компоненты в заданных пропорциях, регулировать температуру подаваемой смеси продуктов, чистить овощи и фрукты и измельчать твердые продукты с подачей их в общее блюдо в заданное место.

Планируется, что также он получит холодильное отделение для хранения продуктов и систему автоматического перемещения ингредиентов.

В космосе лучше картины рисовать, а не еду

В целесообразности затеи ученых сомневается руководитель компании по производству 3D-принтеров «Магнум» Ренат Гайнутдинов. Теоретический смысл можно найти в отправке прибора для печати в космос как некую развлекательную историю, но практическое обоснование этого просто-напросто отсутствует.

«Непонятна идея печатать еду в космосе, это просто смешно. Там есть чем заниматься, кроме печати еды. На Земле-то это ненадежная и геморройная технология, с ней даже тут не могут справиться», — заявил он.

Гайнутдинов пояснил, что в целом технология 3D-печати развлекательная, но точно не прикладная. Ее можно использовать для школ в качестве демонстрации технологий детям, но не в серьезном деле.

«Нет, были пищевые принтеры Foodini, но где они сейчас? Нет их нигде. Есть принтеры, печатающие блины, там в целом понятная схема. Прямо на сковороду печатается блин, можно что-то нарисовать», — продолжил он.

Гайнутдинов уверен, что космонавтам по роду основной деятельности есть чем заняться в космосе, а если совсем нечего делать, то можно попробовать рисовать картину, но точно не печатать еду.

«В космосе нужна нормальная еда, надежная. Мне так кажется. Лучше картины им рисовать или можно землянку копать, актуально», — заключил директор.

3D-печать станет вехой в развитии медицины

Если в космосе 3D-принтер не пригодится, то на Земле технологию уже активно используют в самых разных отраслях. Обычный принтер печатает текст или изображения на плоской поверхности — как правило, бумаге, используя размеры x (горизонтальный) и y (вертикальный).

3D-принтер добавляет в этот ряд еще и измерение z (глубина). В процессе работы принтер распределяет рабочий материал — металл, керамику, полимеры и даже шоколад — по слоям, добиваясь изготовления целостного физического предмета.

В частности, с помощью технологии изготавливают сложные промышленные изделия, а также продукты: кружки, ложки, одежду. Технология настолько простая, что даже школьник из Москвы печатал любые вещи на ваш вкус и продавал через Instagram. Но пока проект на паузе, видимо, родители видят будущее сына в чем-то более полезном.

Ученые из Англии пошли дальше, еще в 2014 году разработав технологию биопечати, способной сделать костный протез для нуждающегося пациента из материала, совместимого с человеческим организмом. Есть примеры печати органов, в 2013 году в США сумели напечатать целый мочевой пузырь.

Так что в ближайшие десятки лет биопечать, возможно, станет новой важнейшей вехой в персонализированной медицине и здравоохранении.