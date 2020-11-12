Ученые создали прибор, который помогает быстро протрезветь

Его можно будет использовать при тяжелой алкогольной интоксикации организма. Сам прибор представляет из себя набор клапанов, трубок, маску для лица и баллон с углекислым газом.

«Это очень простое, низкотехнологичное устройство, которое можно изготавливать в любой точке мира: не требуется электроники, компьютеров или фильтров», — пояснил один из создателей, профессор Университета Торонто Джозеф Фишер.

Он уточнил, что обычно в выведении алкоголя из организма участвует только печень. Это прибор задействует легкие, что ускоряет процесс как минимум в три раза.

Ранее был разработан полимерный биомиметический материал, способный воспроизводить механическое поведение живых тканей, их свойства и встраиваться в организм. Он будет использоваться как идеальный имплант, а также восстанавливать кожные покровы, жировую ткань и хрящи.