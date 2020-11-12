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    12 ноября 2020, 16:04

    Ученые создали прибор, который помогает быстро протрезветь

    Дарья Морозова

    Ученые из Канады создали устройство, которое помогает быстро вывести алкоголь из организма при помощи легких. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на Nature Research Journal.

    Его можно будет использовать при тяжелой алкогольной интоксикации организма. Сам прибор представляет из себя набор клапанов, трубок, маску для лица и баллон с углекислым газом.

    «Это очень простое, низкотехнологичное устройство, которое можно изготавливать в любой точке мира: не требуется электроники, компьютеров или фильтров», — пояснил один из создателей, профессор Университета Торонто Джозеф Фишер.

    Он уточнил, что обычно в выведении алкоголя из организма участвует только печень. Это прибор задействует легкие, что ускоряет процесс как минимум в три раза.

    Ранее был разработан полимерный биомиметический материал, способный воспроизводить механическое поведение живых тканей, их свойства и встраиваться в организм. Он будет использоваться как идеальный имплант, а также восстанавливать кожные покровы, жировую ткань и хрящи.