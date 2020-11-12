Ученые разработали имплант будущего

Разработан полимерный биомиметический материал, способный воспроизводить механическое поведение живых тканей, их свойства и встраиваться в организм. Он будет использоваться как идеальный имплант, а также восстанавливать кожные покровы, жировую ткань и хрящи.

Полимерный материал создал международный коллектив исследователей с участием профессора Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (МГУ) Дмитрия Иванова. Об этом сообщил сайт RT со ссылкой на журнал Advanced Materials.

Материал относится к категории умных материалов класса soft matter — мягкой материи. Он достаточно сильно реагирует на изменения во внешней среде. А это важно при его использовании в качестве импланта различных видов живой ткани.

Ввести биомиметический материал можно с помощью лекарств. В таком случае полимер отливается, например, в форме иглы. Вместе с лечебным препаратом он безопасно проникает в нужный участок организма.

Такой материал станет частью персонализированной медицины будущего, уверены ученые. Ему можно задавать необходимые деформационные свойства и подстраивать под конкретную ткань каждого человека. При этом организм не будет отвергать инородное тело.

Новый материал готов к доклиническим испытаниям на крупных животных. Они пройдут в 2021 году.