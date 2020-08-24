Ученые разгадали загадку, заданную 500 лет назад Леонардом да Винчи

Ученые нашли ответ на вопрос об особенности работы сердца. Этот вопрос задал 500 лет назад Леонардо да Винчи.

Речь идет об устройстве трабекул. Это сложная сеть мышечных волокон, которая выстилает внутреннюю поверхность сердца. Результаты работы исследователей из нескольких европейских институтов опубликованы в журнале Nature.

Первым человеком, который запечатлел трабекулы и их фрактальные узоры в виде снежинок в рисунке был Леонардо да Винчи. Он предполагал, что они нужны для нагрева крови.

Ученые проанализировали около 25 тысяч МРТ-снимков сердца с помощью искусственного интеллекта. Выяснилось, что неровная поверхность сердечных желудочков позволяет крови течь «более эффективно» во время каждого сердцебиения. Для примера они привели мяч для гольфа. Он имеет на своей поверхности выемки, это позволяет ему лучше катиться по газону.

Ученые отметили, что разрушение трабекул может провоцировать сердечные заболевания.

Ранее ученые выяснили, что может спасти от рака печени. Всего две чашки кофе в день могут значительно снизить риск его появления.