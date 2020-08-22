Ученые назвали напиток, защищающий от рака печени

Всего две чашки кофе в день могут значительно снизить риск появления рака печени. Употребление этого бодрящего напитка спасло бы от онкологии сотни тысяч людей. К такому выводу пришли австралийские ученые.

Специалисты провели исследование и выяснили, что употребление двух или трех чашек кофе в день уменьшает риск онкологии на 38%. При этом шанс умереть от рака почек снижается на 46%, пишет MedicalXpress. Если выпивать от четырех чашек ежедневно, то значения будут 41% и 71% соответственно.

Ученые изучили информацию о заболеваемости раком печени в 2016 году. Тогда от болезни скончались более 1,2 миллиона пациентов. Члены научной группы проанализировали и данные об употреблении кофе этими людьми, составив специальную модель.

Оказалось, что при ежедневном употреблении двух чашек кофе летальных исходов было бы на 452 861 меньше. Если бы раковые больные выпивали по четыре чашки, то значение составило бы 723 287 человек.

В итоге специалисты пришли к выводу, что власти и медицинские организации должны поощрять употребление кофе населением, так как он защищает от рака.