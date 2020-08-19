Ученые прояснили механизм заражения клеток коронавирусом

Немецкие ученые провели исследование частниц SARS-CoV-2 и выяснили, что «шипы», из-за которых коронавирус получил свое название, способны изгибаться, что эффективнее прикрепляться к клетке организма. При этом они защищены от антител полисахаридной оболочкой.

С помощью криоэлектронной томографии ученые изучали поверхность вируса SARS-CoV-2. Они заморозили образцы до сверхнизких температур, а потом рассмотрели их с помощью электронных микроскопов. В исследовании сказано, что в среднем у вируса на поверхности находится до 40 шипов. С их помощью он прикрепляется к клетке, которую заражает. Шипы помогают не только закрепиться, но и произвести слияние с клеточной мембраной для дальнейшего проникновения внутрь.

Исследователи предполагали, что шипы располагаются на жестком «стебле», но затем установили, что они гибкие и способны двигаться. Каждый шип состоится из трех образований, которые упрощают вирусу прикрепление к поверхности клетки хозяина.

«Как будто воздушные шары на веревочках, „шипы“ движутся по поверхности вируса и таким образом могут искать место для прикрепления к клетке-цели», — объяснил глава исследовательской группы Жакомин Криньсе-Локер.

Ученые также выяснили, что шипы покрыты слоем гликанов (полисахаридов), которые защищают вирус от атакующих его антител.

В России по данным на 19 августа с начала эпидемии зафиксировали 937 321 случай заражения коронавирусной инфекцией. Число жертв пандемии приблизилось к 16 тысячам человек.