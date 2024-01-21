Наука 21 января 2024, 22:48 Ученые предупредили о новой пандемии из-за древних зомби-вирусов в Сибири Guardian: ученые нашли зомби-вирусы в вечной мерзлоте Сибири, грозящие пандемией Freepik

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Человечество при глобальном потеплении может столкнуться с угрозой новой пандемии из-за вирусов, обнаруженных в вечной мерзлоте Сибири. Об этом предупредил генетик Жан-Мишель Клавери из университета Марселя, сообщило издание The Guardian.

Ученые уже выделили штаммы «микробов Мафусаила», или так называемых зомби-вирусов. Теперь они планируют организовать сеть мониторинга Арктики, чтобы выявлять ранние случаи заболеваний, вызванных древними микроорганизмами.

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По их мнению, это позволит обеспечить карантин и оказание медицинской помощи зараженным людям, а также помешать им покинуть регион, чтобы предотвратить пандемию.

Генетик Клавери напомнил, что сейчас анализ пандемических угроз сосредоточен на заболеваниях, которые могут возникнуть в южных регионах, а затем распространиться на север. При этом вероятной вспышке на Крайнем Севере уделяется мало внимания, что он назвал упущением.

Аналогичного мнения придерживается вирусолог Марион Купманс из Медицинского центра Erasmus в Роттердаме.

«Мы не знаем, какие вирусы скрываются там, в вечной мерзлоте, но я думаю, что существует реальный риск того, что один из них способен вызвать вспышку заболевания — скажем, древней формы полиомиелита», — подчеркнула она.

Ранее Bloomberg написал, что Всемирный экономический форум в Давосе привлек внимание конспирологов и стал центром теорий заговора. Обязательные карантины, маски и другие меры по охране здоровья населения — все это, по мнению некоторых интернет-сообществ, было «заговором форума с целью захвата международной власти».