Телескоп «Джеймс Уэбб» решит главную загадку астрофизики и расскажет о черных дырах. Это окно в прошлое Вселенной

В субботу NASA запустило в космос самый мощный телескоп «Джеймс Уэбб» стоимостью 10 миллиардов долларов. Предполагается, что преемник «Хаббла» поможет ученым в поиске ответов на вопросы о внеземной жизни и процессах на раннем этапе существования нашей Вселенной.

Проект едва не отменили

«Джеймс Уэбб» создавался почти 25 лет. Планировалось, что он отправится в космос в 2014 году, но разработчики отставали от графика, сказались и огромные затраты. В итоге старт несколько раз переносили. Американский конгресс даже несколько раз хотел закрыть проект, потому что его сборка просто не укладывалась в бюджет.

В начале сентября было объявлено, что пуск пройдет 18 декабря, но его снова отложили на неделю — до 25 декабря. Долгожданный запуск «Уэбба» называют настоящим прорывом и возлагают на него большие надежды. Предполагается, что в первый год он сможет провести 266 наблюдений. Их общую длительность оценивают в шесть тысяч часов. Исследования смогут проводить ученые из 41 страны.

Инфракрасный телескоп

Изначально предполагалось, что «Джеймс Уэбб» сможет измерить, насколько замедляется расширение Вселенной. Однако после того, как астрофизики Адам Рис, Сол Перлмуттер и Брайан Шмидт сделали открытие, что она расширяется с ускорением, принцип работы телескопа изменили, сделав прибор инфракрасным.

Российский астроном, сотрудник отдела изучения Галактики и переменных звезд Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга Денис Денисенко в беседе с «360» объяснил, что самые далекие объекты во Вселенной в разы смещены в красную сторону относительно видимого диапазона, поэтому наблюдать за ними в инфракрасном диапазоне действительно наиболее эффективно.

Свет от них из-за красного смещения приходит не в видимом диапазоне, а в инфракрасном. Самые далекие объекты, которые мы сейчас знаем, имеют красное смещение около девятки, то есть длина волны у них увеличена в 10 раз с момента, как они излучили свой свет, до того, как он до нас дошел Денис Денисенко.

Золотое зеркало

Одной из главных особенностей «Уэбба» стало его огромное зеркало диаметром 6,5 метра. Его образуют 18 бериллиевых шестиугольников. На каждый из них был распылен тонкий слой золота. Из-за рекордного размера зеркало сложили во время запуска, свои лепестки оно раскроет только в космосе.

«Это зеркало не стеклянное с алюминием, а бериллиевое с золотым покрытием. Оно работает немного не так, как оптический телескоп. Это первое отличие. Второе отличие в том, что у него зеркало не монолитное, а состоит из 18 шестиугольных ячеек, или сегментов. Известная история, что его запускают в сложенном виде — как две створки трюмо. Они будут в сложенном положении, а потом развернутся и должны будут встать в единую сферическую поверхность и получать уже изображение в космосе», — пояснил специалист.

По словам Денисенко, золотое покрытие было выбрано, потому что это сделает телескоп надежнее и долговечнее. Оно меньше подвержено условиям открытого космоса, то есть «Уэбб» сможет прослужить дольше, чем если бы его зеркало было сделано из стекла и покрыто алюминием.

Что сможет увидеть «Джеймс Уэбб»

Один из инструментов, который будет поглощать отраженный от зеркала свет, — камера ближнего инфракрасного диапазона. С ее помощью «Джеймс Уэбб» сможет видеть многочисленные звезды, планеты и центры галактик Вселенной.

«Возможно, удастся увидеть даже еще более далекие объекты — самые молодые галактики, самые первые, которые родились задолго до появления нашего Млечного Пути и ближайших к нам галактик», — отметил Денисенко.

Кроме того, как подчеркнул ученый, «Уэбб» позволит найти решение одной из самых больших проблем современной астрофизики, а именно ответ на вопрос, что было раньше — ядра активных галактик, они же квазары, или сами активные галактики. Что появилось раньше — сверхмассивные черные дыры или же галактики, которые подпитывали эти черные дыры до того, как они стали сверхмассивными.

Но это еще не все. «Уэбб», вероятно, сможет уточнить расширение Вселенной, расстояние до самых далеких галактик и их красное смещение, заключил астроном.