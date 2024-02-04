Наука 04 февраля 2024, 05:38 Ученые обнаружили загадочные многоугольники на Марсе Китайский марсоход «Чжужун» нашел многоугольники под поверхностью Марса Freepik

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Китайские исследователи с помощью марсохода «Чжужун» обнаружили на глубине 35 метров множество многоугольников неизвестного происхождения. Об этом сообщило издание The Debrief.

По словам ученых, размеры геометрических фигур различаются. Некоторые из них составляют несколько сантиметров, а другие доходят до нескольких метров. Многоугольники встретились марсоходу на равнине Утопия-Планития.

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Ученые предположили, что фигуры образовались в результате экстремальных изменений окружающей среды. Они напомнили, что миллиарды лет назад на планете существовали озера и даже моря, которые затем высохли, а поверхность на этом месте растрескалась.

«Обнаруженные погребенные полигоны, которые указывают на то, что замерзание произошло в низких и средних широтах, требуют сильной палеоклиматической изменчивости», — пояснили ученые.

Они также не исключили, что раньше на Марсе существовала жизнь.

Ранее пресс-служба НАСА сообщила о потере связи с вертолетом-беспилотником Ingenuity, исследующим Марс. Его доставили на планету вместе с марсоходом Perseverance в феврале 2021 года.