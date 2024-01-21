Наука 21 января 2024, 12:16 Специалисты НАСА потеряли связь с вертолетом Ingenuity на Марсе НАСА: связь с вертолетом Ingenuity на Марсе прервалась во время 72-го полета NASA

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Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США в четверг, 18 января, потеряло связь с вертолетом-беспилотником Ingenuity, исследующим Марс. Об этом сообщила пресс-служба НАСА.

По данным агентства, Ingenuity совершил 72-й полет на Марсе. При снижении связь между вертолетом и марсоходом Perseverance прервалась. Полет был необходим, чтобы проверить все системы вертолета после экстренной посадки Ingenuity во время 71-го полета.

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Вертолет-беспилотник поднялся на высоту 12 метров, а затем информация с его борта перестала поступать в НАСА. Специалисты агентства сейчас анализируют данные и ищут способы восстановить связь с Ingenuity.

Вертолет доставили на Красную планету вместе с марсоходом Perseverance в феврале 2021 года. В апреле того же года Ingenuity совершил первый полет.

Весной 2022 года НАСА опубликовало снимки с Марса, сделанные марсоходом Curiosity. На фото изображено углубление, похожее на дверь, на склоне Фронтон Гринхью. А китайский марсоход Zhurong прислал на Землю фото с доказательствами наводнения, которое произошло на планете около трех миллиардов лет назад.