Ученые обнаружили на Марсе систему озер с жидкой водой

На одном из полюсов Марса итальянские ученые обнаружили систему из четырех озер с жидкой водой, которые находятся под поверхностью Красной планеты.

Статья ученых об этом была опубликована в журнале Nature Astronomy. Авторы исследования опирались на данные, которые ранее были получены в результате радиозондирования Марса аппаратом MARSIS за период с 2010 по 2019 год. MARSIS установлен на орбитальной станции Mars Express.

Первое озеро ученым удалось обнаружить еще в июле 2018 года. Сейчас это открытие подтвердили, а также нашли вокруг этого озера еще три, но меньшего размера. Все водоемы составляют между собой единую систему. В общей сложности озера занимают 75 тысяч квадратных километров, эта площадь примерно равна территории Чехии. Каждое из озер в ширину имеет по несколько километров. Самое большое из них находится в центре системы и имеет ширину 30 километров.

Ранее не было известно о существовании запасов жидкой воды на Марсе. На поверхности планеты есть вода только в виде льда и большая его часть сосредоточена неподалеку от полюсов. Как предполагают ученые, обнаруженные озера содержат очень большое количество соли. Иначе, по их мнению, в жидком виде они не могли бы существовать на Марсе, и превратилась бы в лед. Сколько именно соли содержится в воде, на сегодняшний день пока неясно — радиозондирование само по себе не позволяет это определить.

Сейчас перед исследователями встал главный вопрос — насколько соленая вода в обнаруженных водоемах. От количества соли в озерах зависит, могут ли в ней быть живые организмы.

Наличие системы озер указывает на то, что они возникли не из-за уникальных условий, считает геофизик Елена Петтинелли. По ее словам, это произошло вследствие относительно простого процесса. В свою очередь это может значить, что таких озер на Марсе может быть больше.

Ранее благодаря космическому телескопу Hubble ученым удалось сделать снимок уникального белого шторма на Юпитере, который начался 18 августа. На фото также можно увидеть один из спутников планеты-гиганта — Европа, который расположился слева от Юпитера.