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    18 сентября 2020, 03:29

    Телескоп Hubble зафиксировал уникальный белый шторм на Юпитере

    Александра Каширина

    Благодаря космическому телескопу Hubble ученым удалось сделать снимок уникального белого шторма на Юпитере, который начался 18 августа. Фото опубликовано на официальной странице телескопа в Instagram.

    В сообщении отмечается, что изображение было сделано 25 августа 2020 года, когда планета находилась на расстоянии в 653 миллионах километрах от Земли. На фото также один из спутников планеты-гиганта — Европа, который расположился слева от Юпитера.

    «Уникальная и захватывающая деталь нового снимка Hubble — яркий, белый и растянутый шторм в северных широтах, движущийся со скоростью 560 километров в час», — отмечают ученые.

    Юпитер является самой большой планетой Солнечной системы, которая состоит из газа. У нее 79 спутников, самые крупные из которых Ио, Европа, Ганимед и Каллисто.

    Ранее исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко рассказал, что естественный спутник планеты Юпитер Каллисто может стать третьей обитаемой базой после Луны и Марса. Это объясняется тем, что на нем есть водяной лед и незамерзающий океан под ним.

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