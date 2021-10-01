Ученые объяснили появление кратеров в Сибири глобальным потеплением

Ученые Центра добычи углеводородов Сколтеха заявили, что глобальное потепление провоцирует таяние вечной мерзлоты, в результате которого под землей скапливаются большие массы газа и происходят взрывы. В результате на территории Сибири образовалось несколько десятков кратеров. Специалисты отметили, что скопления газа могут появляться в любых местах, поэтому представляют опасность. О научной работе сообщил TJ.

Научным сотрудникам Сколтеха известны 20 таких кратеров. Они находятся на территории Ямала и в других частях Западной Сибири. Когда в 2014 году группа геологов обнаружила первый кратер диаметром 20 метров и 50 метров глубиной, ученые и общественники стали выдвигать различные версии их происхождения. Популярной была космическая версия — ее последователи считали, что воронку оставил упавший метеорит. Но когда было обнаружено еще два десятка кратеров, подход к изучению поменялся.

Ученые специалисты Сколтеха выяснили, что для взрыва подземного природного газа должны совпасть несколько факторов. Во-первых, не слишком большой слой вечной мерзлоты, потому как чересчур толстая корка льда может не прорваться. Во-вторых, пласт вечной мерзлоты должен быть активно насыщен метаном. Третий фактор — наличие подземного газа и холодной соленой воды.

Дальше происходит процесс высвобождения подземных масс. Из-за глобального потепления в слое мерзлоты появляются трещины. Через них талая вода попадает в смесь подземных соленых вод. Дальше ледяная корочка подмывается с обеих сторон, и в какой-то момент огромные массы газа вырываются наружу. Так получаются кратеры. Процесс подразумевает под собой высвобождение энергии, в результате которой куски земли и льда разлетаются на сотни метров вокруг. Ученые называют чудом тот факт, что из-за таких взрывов никто и ничто не пострадало. В наибольшей опасности находятся ямальцы — полуостров богат залежами газа.

Привлечь внимание людей к проблеме глобального потепления пытаются организации из разных стран. Есть свой активист и в Калужской области. Там появился супергерой по имени Хохуля. Детище регионального Минприроды через свой Instagram делится полезными советами и поднимает важные природоохранные темы.