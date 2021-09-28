Пугающий экогерой Хохуля появился в Калужской области

В Калужской области вот уже два года существует местный экогерой — выхухоль Хохуля. Его придумали в региональном Минприроды. У Хохули есть свой Instagram, где он делится разными полезными экосоветами.

Так, в его профиле можно найти ролики о раздельном сборе мусора, правильном выгуле домашних животных, видео с экологических акций. Он поднимает темы глобального потепления, повышения содержания озона в атмосфере и загрязнения окружающей среды.

Также Хохуля посещает школы, где проводит встречи с детьми и обсуждает с ними вопросы экологии, правильного поведения в лесах, противопожарной безопасности.

Костюм у этого героя достаточно своеобразный, кому-то он может показаться смешным, а маленьких детей, возможно, может и напугать, но это не останавливает Хохулю. Он продолжает заниматься своей экологической миссией.