Наука 06 января 2024, 21:40 Ученые объяснили библейское чудо благодаря природному явлению Daily Mail: ученые выдвинули несколько гипотез с объяснением библейского чуда РИА «Новости»

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Ученые из Школы биологических наук Лестерского университета в Великобритании разработали несколько гипотез, позволяющих объяснить с научной точки зрения одно из чудес Ветхого Завета — переход израильтян через Красное море. Об этом сообщило издание Daily Mail.

В книге Исход Ветхого Завета рассказывается об освобождении еврейского народа из египетского рабства и его странствиях в поисках Земли обетованной. Во время побега от людей фараона они оказались на берегу Красного моря. По преданию Бог велел пророку Моисею раздвинуть воды моря своим жезлом, чтобы евреи смогли безопасно перейти на другую сторону. Фараон со своей армией бросился за ними, но утонули, когда воды сомкнулись над ними.

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Британские ученые полагают, что сильный ветер мог снизить уровень воды в одной части моря, а в другой — вызвать ее скопление.

Вторая гипотеза — мощный отлив привел к расхождению моря. В подтверждение они исследователи напомнили, что в Суэцком канале, расположенном в северной части Красного моря, из-за существенных колебаний воды иногда обнажается морское дно.

«Это означает, что событие в Красном море могло сдвинуть огромное количество воды, в результате чего прилив отступил, оставив мелководье или вообще не оставив воду. По этому участку и прошли израильтяне», — отметило издание.

Третья гипотеза носит название волны Россби. Они возникают в океане и атмосфере, имеют небольшую амплитуду, но огромную длину — от сотен до тысяч километров, причем могут существовать от пары месяцев до нескольких лет.

Ранее ученые назвали причиной смерти первооткрывателей гробницы Тутанхамона в Египте микроскопический грибок Aspergillus, который при ослабленном иммунитете поражает дыхательные пути человека.