Интересное 03 января 2024, 10:29 Названа причина смерти первооткрывателей гробницы Тутанхамона Причиной смерти первооткрывателей гробницы Тутанхамона в Египте стал грибок Unsplash

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В феврале 1923 года британский исследователь Говард Картер вскрыл гробницу фараона Тутанхамона, совершив одно из величайших открытий в истории мировой археологии. Однако после этого участники экспедиции стали умирать один за другим. Ученым удалось выяснить причину их смерти, сообщило РИА «Новости».

В газетах того времени писали, что археологов погубило «проклятие фараона». Но смерть исследователей вызвал микроскопический грибок Aspergillus, который при ослабленном иммунитете поражает дыхательные пути человека.

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Оказалось, что египетские пирамиды — благоприятная среда для размножения грибка. Пока гробница Тутанхамона была закрытой, грибок находился в состоянии покоя, что усилило его вирулентность (способность вызывать заболевание).

Споры Aspergillus особенно хорошо растут в зерне, которого было много в усыпальнице египетского фараона. Вероятнее всего, спонсировавший раскопки Джордж Герберт, граф Карнарвон, как и другие участники экспедиции, скончался именно от этого грибка. Но его правая рука — Картер — умер от рака.

Ранее ученые разгадали загадку строительства пирамид в Гизе. Оказалось, что блоки для возведения усыпальниц перемещали по воде.