Ученые назвали наиболее опасный штамм коронавируса

Ученые провели анализ данных пациентов, которые переболели ковидом в Шотландии. Они выяснили, что индийский штамм коронавируса гораздо опаснее британского. Текст исследования появился в медицинском журнале The Lancet.

Медики пришли к выводу, что риск госпитализации у заразившихся индийским вариантом коронавируса в два раза выше по сравнению с теми, кто заразился британским штаммом.

При этом вакцинация, по данным исследователей, оказалась эффективна для снижения инфицирования. А еще прививки намного лучше защищают человека от британского штамма, чем от индийской разновидности, выяснили медики.

Иммунолог Владислав Жемчугов ранее объяснил, что мутация вируса — это естественный процесс. Любые вирусы имеют способность быстро адаптироваться к новым условиям. Эксперт напомнил, что российские вакцины защищают и от новых штаммов коронавируса, в том числе от индийского.

В четверг создатели вакцины от коронавируса «Спутник V» завили, что планируют представить препарат против индийского штамма, сообщил RT. По их словам, это будет «бустерная» прививка, дополнительная доза к уже введенному препарату, которая усилит его эффект.