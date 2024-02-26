Наука 26 февраля 2024, 01:24 Ученые назвали группу крови матерей, у которых чаще рождаются одаренные дети Thuvienpc: одаренные дети чаще рождаются у женщин с первой группой крови Freepik

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Уровень интеллекта детей может быть частично определен генетическими факторами, включая группу крови матери. К такому выводу пришли ученые Центра детского здоровья Стэнфордского университета, передало издание Thuvienpc.

Согласно представленным данным, у женщин с первой группой крови чаще появляются дети с более высоким IQ. У будущих мам с такими генетическими характеристиками шансы на зачатие ниже, и поэтому им необходимо вести здоровый образ жизни и придерживаться правильного питания. Эти два фактора, по мнению исследователей, вероятно, оказывает позитивное воздействие на развитие ребенка.

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Такие дети обычно имеют крепкое здоровье и развиваются быстрее по сравнению со сверстниками. Их иммунная система считается более совершенной.

Ранее сообщалось, что люди с высоким IQ обладают рядом не слишком хороших и полезных привычек. Как оказалось, обладатели высокого коэффициента интеллекта много ругаются, поздно ложатся спать и встают позже других.