Интересное 18 сентября 2023, 00:21 Ученые назвали присущие людям с высоким IQ плохие привычки Psychology Today: люди с высоким IQ много ругаются и поздно ложатся спать Pxhere

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Люди с высоким IQ обладают рядом не слишком хороших и полезных привычек, выяснили ученые из американского Университета Миннесоты. Как оказалось, обладатели высокого коэффициента интеллекта много ругаются, поздно ложатся спать и встают позже других, сообщило издание Psychology Today.

У людей с высоким IQ обычно не убрано в комнате, указали исследователи. Так они связали творческий беспорядок с высоким показателем интеллекта. Как отметила ученый-психолог Кэтлин Вогс, там, где порядок, нет места новым открытиям, а есть только условности и осторожность.

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Другой признак высокоинтеллектуального человека — это, по мнению ученых, поздний режим сна. Исследования специалистов показали, что те люди, которые ложатся и встают позже, умнее любителей ранних отходов ко сну и подъемов.

Также ученые пришли к выводу, что люди с высоким коэффициентом интеллекта чаще ругаются. Кроме того, у них богаче словарный запас и лучше риторические навыки.